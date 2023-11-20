سياح مصر يتجاوزون 13 مليون سائح

أخبار ليبيا 24

كشفتْ نائبة وزير السياحة المصري أن عدد السائحين إلى مصر تجاوز 13 مليون سائح منذ بداية العام الجاري، بحسب ما نقلته الوزارة.

بدوره أكد الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي؛ أكد أنّ السياحة بما تسهم يصل إلى 15 بالمئة من الناتج الاقتصادي لمصر.

وفي سياقٍ منفصل… انخفض عجز الميزان التجاري لدولة مصر بنسبة 23.2 بالمئة خلال شهر يوليو الماضي على أساس سنوي مسجلاً 2.93 مليار دولار؛ متأثرًا بانخفاض قيمة الصادرات المصرية التي سجلت انخفاضًا قدره 3.1 مليار دولار.

وفي سياقٍ منفصل.. سجل معدل اتضخم المصري ارتفاعًا قدره 38 بالمئة خلال سبتمبر على أساسٍ سنوي من أصل 37.4 بالمئة في أغسطس الماضي.

وبحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ فقد ارتفعت وتيرة التضخم إلى 2% في سبتمبر الماضي.