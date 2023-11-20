سرايا القدس تدمر 7 آليات عسكرية إسرائيلية

أخبار ليبيا 24

دمّرت سرايا القدس – الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، 7 آليات عسكرية إسرائيلية، خلال اشتباكات، ليلية شمال قطاع غزة.

سرايا القدس، في بيان، قال في بيانٍ «استهدفنا 7 آليات عسكرية، خلال اشتباكات الليلة، في محاور التقدم شمال القطاع ببيت حانون وبيت لاهيا والصفطاوي وغرب مخيم جباليا بقذائف التاندوم وعبوات العمل الفدائي» بحسب البيان.

وفيما سبق.. دمّرت السرايا 10 آليات إسرائيلية بشمال غزة.

بدورها أعلنت كتائب عزالدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس عن تدمير أكثر من 160 آلية عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة بشكل كلي أو جزئي، منها 25 آلية خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية.

وقال الناطق باسم كتائب القسام أبوعبيدة، أنهم وثقوا حتى الآن تدمير أكثر من 160 آلية عسكرية تدميرا كليا أو جزئيًا، منها أكثر من 25 آلية خلال 48 ساعة.

وأضاف أبوعبيدة، أن المواجهة غير متكافئة، لكنها تخيف وترعب أعتى قوة في المنطقة، على حد تعبيره.