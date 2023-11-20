دعم مديريات الأمن يضبط ثلاثة أشخاص يقومون بالتلاعب بتاريخ صلاحية مواد طبية وغذائية 

20 نوفمبر، 2023 11:54 م
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أخبارليبيا24 

أكد جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق ضبط ثلاثة أشخاص يقومون بالتلاعب بتاريخ صلاحية مواد طبية وغذائية. 

وأوضح الجهاز أن ضبط المتهمين تمت رفقة عناصر من اللواء 111 مجحفل عقب ورود معلومات وبعد التحري والاستقصاء. 

وأضاف الجهاز أنه تمت مداهمة “هنجر” يقومون بداخله بتزوير تواريخ الإنتاج لمواد طبية ومواد غذائية منتهية الصلاحية،. 

وأشار جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق إلى أن المتهمين يقومون بطباعة تواريخ صلاحية جديدة عليها لإعادة بيعها للمستهلكين 

ولفت الجهاز إلى أنه تمت إحالة المتهمين إلى الحرس البلدي لاستكمال التحقيقات وإحالتهم إلى النيابة العامة. 

20 نوفمبر، 2023 11:54 م
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