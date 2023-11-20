تضخم البطالة في إسرائيل والخسائر الشهرية تفوق 2.4 مليار دولار

أخبار ليبيا 24

تضخم معدل البطالة في صفوف الاحتلال الإسرائيلي بنحو 10% في أكتوبر بواقع 428 ألف و400 شخص عاطلين عن العمل مقابل 163 ألف و600 في سبتمبر الماضي.

وفي الأثناء.. تقدر الخسارة الشهرية للاحتلال والناجمة عن الحرب على قطاع غزة بنحو 2.4 مليار دولار وفق وزارة المالية الإسرائيلية، في ظل توقعات بوصول خسارة الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري إلى 1.4%.

بدوره.. كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تكبّد الجيش الإسرائيلي خسائر مؤلمة، منذ حربه الأخيرة على غزة.

وتابع نتنياهو، في مقطع مصوَّر: نحن في حرب صعبة، وستكون حرباً طويلة، على حد تعبيره.

وفي وقتٍ سابق.. قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إن بلادهُ «تتخذ وضعاً دفاعياً على الجبهة اللبنانية» على حد قوله