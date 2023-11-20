بمناسبة اليوم العالمي للطفل ، المزيد من قتل الأطفال في غزة

20 نوفمبر، 2023 9:11 م
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أكدت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة أن الحرب في قطاع غزة أودت بحياة المزيد من الأطفال بوحشية لم تُشهد من قبل.

جاء ذلك في بيان صادر عن اللجنة بمناسبة اليوم العالمي للطفل الموافق 20 نوفمبر/تشرين ثاني، أشار أن 1 منكل 5 أطفال حول العالم يعيشون في مناطق نزاعات مسلحة.

ولفتت أن اليوم العالمي لحقوق الطفل يتم الاحتفال به في أجواء حزينة، داعيًا إلى “وقف إطلاق النار” في مناطقالنزاع والعودة إلى أسس القانون الدولي الإنساني لحماية الأطفال”.

وبيّن أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت إعلان حقوق الطفل عام 1959 واتفاقية حقوق الطفل في 20 تشرين الثاني/نوفمبر عام 1989.

20 نوفمبر، 2023 9:11 م
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