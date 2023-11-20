النفط يواصل مكاسبه وسط توقعات بمزيد من تخفيضات إمدادات أوبك +

أخبار ليبيا 24

ارتفعت العقود الآجلة للنفط، اليوم الإثنين، لتواصل مكاسبها بفضل توقعات بتعميق تخفيضات الإمدادات من جانب أوبك+ لدعم الأسعار، التي انخفضت منذ أربعة أسابيع بسبب انحسار المخاوف من انقطاع إمدادات الشرق الأوسط.

وصباح اليوم ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 66 سنتا، بما يعادل 0.8 بالمئة، إلى 81.27 دولار للبرميل، في حين بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 76.49 دولارا للبرميل، مرتفعا 60 سنتا أو 0.8 بالمئة.

وينتهي عقد شهر أقرب استحقاق لشهر ديسمبر في وقت لاحق اليوم الإثنين، بينما ارتفعت العقود الآجلة لشهر يناير الأكثر نشاطًا 65 سنتًا، أو 0.9 بالمئة، عند 76.69 دولارًا للبرميل.

وانخفضت أسعار النفط بنسبة 20 بالمئة تقريبًا منذ أواخر سبتمبر، في حين تراجعت فروق أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بين الأشهر إلى مستوى التأجيل الأسبوع الماضي.