الكيلاني تناقش إجراءات صرف الربع الرابع للعام 2023م من منحة الزوجة والأولاد 

20 نوفمبر، 2023 10:56 م
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أخبارليبيا24

ناقشت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني مع مشرف عام مشروع منحة الزوجة والأولاد ومدير عام المشروع للبدء في إجراءات صرف الربع الرابع للعام 2023م. 

واستعرضت الكيلاني خلال الاجتماع آلية العمل بعد صدور قرار اللائحة التنفيذية للمشروع والبدء في إجراءات صرف الربع الرابع للمستفيدين. 

وشددت وزيرة الشؤون الاجتماعية على سرعة استكمال كافة الملاحق وصرفها لمستحقيها خاصة فيما يتعلق بملاحق منحة الأولاد دون سن الثامنة عشرة. 

ودعت الكيلاني أولياء أمور الأبناء تحت سن الثامنة عشرة إلى الإسراع في تسجيل بياناتهم المصرفية عبر المنصة الإلكترونية كذلك الزوجات والبنات فوق سن الثامنة عشرة إلى ضرورة سرعة التسجيل للحصول على بطاقة إيفاء الخاصة بهن. 

وناقش اللقاء التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بعمل المشروع والاستمرار في تطوير المنصات الإلكترونية الخاصة بالتسجيل والاستفسار. 

20 نوفمبر، 2023 10:56 م
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