السعودية تعلن عن اكتشافات جديدة للغاز الطبيعي

أخبار ليبيا 24

أعلنت أرامكو السعودية عن اكتشافات جديدة للغاز الطبيعي في المنطقة الشرقية والربع الخالي.

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، قال إن الشركة: «اكتشفت حقلين للغاز في الربع الخالي: حقل «الحيران» للغاز الطبيعي، بعد أن تدفق الغاز من مكمن حنيفة في بئر الحيران – 1 بمعدل 30 مليون قدم مكعب في اليوم، و1600 برميل من المكثفات، بالإضافة إلى تدفق الغاز من مكمن «العرب – ج» في الحقل نفسه بمعدل 3.1 مليون قدم مكعب في اليوم»

وفيما سبق.. سجلت أرباح شركة أرامكو السعودية خلال الربع الثاني من العام الجاري تراجعًا نسبته 38 بالمائة، وبلغ صافي الدخل 30.1 مليار دولار.

وفي وقتٍ سابق.. تربعت شركة أرامكو السعودية على المرتبة الثالثة بين أكبر الشركات عالمياً.

وبحسب بياناتٍ رسمية، حلت أرامكوا.. ثالثةً في القائمة بقيمة سوقية 2.07 تريليون دولار، بينما جاءت شركة مايكروسوفت في المرتبة الثانية بقيمة سوقية تبلغ 2.5 تريليون دولار، وتصدرت شركة أبل القائمة بقيمة سوقية 3.05 تريليون، بعدما أصبحت الشركة الوحيدة التي تتجاوز قيمتها السوقية حاجز 3 تريليونات دولار.