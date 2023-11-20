السايح: تحديات تواجه الانتخابات الرئاسية والتشريعية

أخبار ليبيا 24

قال رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، أن تحديات تواجه الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد.

جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية على هامش المؤتمر الأول للمركز الليبي للدراسات ورسم السياسات الذي أقيم تحت شعار الانتخابات الليبية تحديات الواقع واستشراق المستقبل بطرابلس.

وقال السايح : إن “المفوضية قبلت بالقوانين الانتخابية، لكن هناك أطراف أخرى يجب أن يتقدموا بمقترحاتهم فيها”.

ولفت السايح إلى أن المفوضية تؤدي دورها فيما يخض رفع المشاركة والجاهزية لتنفيذ القوانين المحالة لها من مجلس النواب بمجرد توافق الشركاء السياسيين عليها.

من جانبه قال عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني إن الانتخابات مشروع لا بديل له لضمان تحقيق الاستقرار في ليبيا على الرغم من التحديات. مضيفا في كلمة خلال المؤتمر أن الانتخابات التي يتطل لها الليبيون طال أمدها بسبب صراع البقاء في السلطة بين الأجسام السياسية.

وأعرب الكوني عن ثقته في خروج المؤتمر الذي يضم نخبة من المفكرين والسياسيين، بنتائج تساهم في تمهيد الطريق لإجراء الاستحقاق الانتخابي من خلال الأوراق البحثية ذات القيمة العلمية العالية.

وفي أكتوبر الماضي أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تسلُّم قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة اللذين اعتمدهما مجلس النواب.