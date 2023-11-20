الرقابة على الأغذية والأدوية يعلن تسجيل أكثر من 70 حالة تسمم استقبلها مستشفى جنزور 

أخبارليبيا24

أعلن مدير الإعلام والمعلومات بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية محمد الزيات، تسجيل أكثر من 70 حالة تسمم استقبلها مستشفى جنزور.

وأضاف الزيات في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أن التسمم بسبب تناولهم وجبة عشاء من أحد المطاعم.

وأكد مدير الإعلام أنهم تلقوا بلاغا بوجود حالات تسمم داخل مستشفى جنزور بسبب تناولهم وجبة عشاء من أحد المطاعم داخل البلدية، وعددهم بلغ 71 حالة بينهم 3 حالات خطيرة والآخرين في حالة مستقرة.

وأوضح الزيات، أنهم اجروا جولة تفتيشية للمطعم، وتم أخذ عينات من وجبات العشاء، وتبين مبدئياً الاشتباه في الدجاج المحضر في الشاورما والسكالوب.

وأشار مدير الإعلام والمعلومات بالمركز إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات الضبطية بقفل المطعم وإحالة ملفه إلى النيابة العامة.

يشار إلى أن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية وجهاز الردع لمكافحة الجريمة والإرهاب وجهاز الحرس سحبوا عينات من مطعم بعد وفاة سيدة وابنتها بعد تناولهم وجبة من مطعم في عين زاره طرابلس.