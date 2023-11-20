الردع يقبض على شخص قتل شرطيا وأصاب شرطيين آخرين في طرابلس

أطلق عليهم الرصاص ببندقية أحد عناصر الشرطة

20 نوفمبر، 2023 10:54 ص
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أخبار ليبيا 24

ألقي القبض على شخص متهم بالاعتداء على عناصر شرطية وقتل أحدهم أثناء محاولة القبض عليه في العاصمة طرابلس، وفق تصريح للمتحدث باسم جهاز الردع ومكافحة الجريمة والإرهاب، أحمد بن سالم.

وقال بن سالم، لأخبار ليبيا 24، الأحد، إن جهاز الردع تلقى بلاغًا يفيد باعتداء أحد المجرمين على ثلاث عناصر شرطية تابعة لمركز شرطة باب بن غشير.

وأضاف، أن بعد محاولة العناصر القبض عليه على خلفية بلاغ ضده، وفي غفلة من رجال الشرطة، أقدم الجاني على سرقة سلاح أحد العناصر، وبادر بإطلاق النار عليهم، مما أدى إلى مقتل “وسام فتحي القدس”، وإصابة عنصرين آخرين بجروح بليغة.

وقال بن سالم، إن عناصر الردع باشروا بجمع المعلومات والبحث والتحري عن الجاني، ورصد موقعه، والتخطيط للقبض عليه.

وأضاف: “ماهي إلا ساعات قليلة حتى تمكنوا من إلقاء القبض عليه قرب منزله بمنطقة بن عاشور وسط طرابلس وإحالته لمديرية أمن طرابلس تمهيداً لعرضه أمام النيابة”.

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20 نوفمبر، 2023 10:54 ص
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