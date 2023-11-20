الاحتلال الإسرائيلي دمر 60% من الوحدات السكنية في غزة

أخبار ليبيا 24

قالت الحكومة الفلسطينية إن القصف الإسرائيلي دمّر 60% من الوحدات السكنية في قطاع غزة منذ بدء الحرب في السابع من الشهر الماضي.

وأكدت الحكومة في إيجازٍ صحفي أنّ «أن 43 ألف وحدة سكنية دُمّرت كلياً في غارات إسرائيلية، في حين تعرّضت 225 ألف وحدة سكنية للهدم الجزئي ما يعني أن نحو 60 في المائة من الوحدات السكنية في قطاع غزة تأثرت كلياً وجزئياً»

بينما بلغ عدد المقرات الحكومية المدمرة «97 مقراً و262 مدرسة، منها 65 مدرسة خرجت عن الخدمة، في حين بلغ عدد المساجد المدمرة كلياً 83 مسجداً، وتدمير 166 مسجداً بشكل جزئي، إضافة إلى استهداف 3 كنائس» بحسب بيان الحكومة

وفيما سبق… بلغ عدد ضحايا فلسطين جراء في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ اندلاع الحرب، 13 ألف شهيد.

الحكومة الفلسطينية أعلنت في بيانٍ أنه ومن بين القتلى الذين جرى إحصاؤهم حتى الآن، أكثر من 5500 طفل، و3500 امرأة، وإصابة 30 ألف شخص.