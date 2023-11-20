اجتماع فني قُبيل مباراة ليبيا والكاميرون

20 نوفمبر، 2023 8:20 م
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عقد صباح اليوم الإثنين ،بفندي برنيتشي في مدينة بنغازي الاجتماع الفني للقاء منتخبنا الوطني وضيفه منتخبالكاميرون، وذلك في إطار الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وفي مستهل الاجتماع، رحب الأمين العام للاتحاد الليبي لكرة القدم ناصر الصويعي ببعثة منتخب الكاميروني وتمني لهم إقامة طيبة وسط أهلهم، وطلب أن تسير المباراة وسط روح رياضية المعتادة بين المنتخبين.

و حضر الاجتماع الفني طاقم تحكيم المواجهة، وكذلك مراقب المقابلة، إضافة إلى مندوبي المنتخبين، فضلاً على أنه تمت مناقشة العديد من الأمور والنقاط الهامة.

ومن أبرزها التأكيد على موعد المباراة التي ستكون على تمام الساعة السادسة تمامًا يوم غدٍ الثلاثاء، والتشديد على أن موعد الكشف  ومراجعة إجراءات جوازات سفر المنتخب الكاميروني المعتمدة من “الكاف” الساعة الواحدة والنص، وإجراءات الكشف عن بطاقات المنتخب الليبي على تمام الساعة الثانية والنصف.

20 نوفمبر، 2023 8:20 م
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