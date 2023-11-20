إيرادات مؤسسة النفط الليبية المودعة بالمصرف الليبي الخارجي خلال 2023

أخبار ليبيا 24

كشفت، المؤسسة الوطنية للنفط، عن أن حجم الإيرادات المودعة بالمصرف الليبي الخارجي خلال2023، بلغت نحو 16.998 مليار دولار أمريكي.

والإيرادات تشمل مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات.

وذكرت المؤسسة، أن حجم الإيراد بلغ في يناير هذا العام نحو: 2.242 وفي فبراير: 1.593 وفي مارس: 1.658 وفي إبريل: 1.686 مليار دولار.

كما ذكرت أن الإيراد المودع بالمصرف الخارجي بلغ في مايو: 1.661 وفي يونيو: 1.653 وفي يوليو: 1.549 وفي أغسطس: 1.545 وفي سبتمبر: 1.593، بينما بلغ في أكتوبر: 1.818 مليار دولار.