إسرائيل تعلق على اختطاف الحوثيين سفينة بالبحر الأحمر

أخبار ليبيا 24

أكد الجيش الإسرائيلي، أن اختطاف سفينة شحن من قبل جماعة الحوثي اليمنية، في جنوب البحر الأحمر، “حدث خطير للغاية على المستوى العالمي”.

وبحسب بيان للناطق باسم الجيش الإسرائيلي، فإن السفينة “ليست إسرائيلية، ولا تحمل إسرائيليين”.

وأضاف البيان أن “السفينة غادرت تركيا في طريقها إلى الهند بطاقم مدني دولي (..)”.

وجاء بيان الجيش الإسرائيلي، بعد أن أعلنت جماعة الحوثيين، الأحد، في بيان لها أنها ستستهدف جميع أنواع السفن التي تحمل علم اسرائيل، والسفن التي تقوم بتشغيلها شركات إسرائيلية، أو تعود ملكيتها لشركات إسرائيلية “بسبب ما يتعرض له قطاع غزة من عدوان إسرائيلي..”.

ودان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، ما وصفه بـ”الهجوم الإيراني على سفينة دولية”، متوقعا “تصعيدا لعدوانية طهران”.

وذكر بيان الحكومة الإسرائيلية، نشره الناطق باسمها على حسابه على منصة أكس، أن “السفينة مملوكة لشركة بريطانية ويتم تشغيلها من قبل شركة يابانية. تم اختطافها بتوجيهات إيرانية من قبل ميليشيا الحوثي في اليمن”.

وأضاف البيان أنه “يوجد على متن السفينة 25 فردًا يحملون جنسيات مختلفة، من بينها أوكرانيا وبلغاريا والفلبين والمكسيك، ولا يوجد إسرائيليون على متن السفينة”.