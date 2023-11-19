معيوف: مشكلة دعم المحروقات هي جزء من المشاكل الاقتصادية لليبيا

أخبار ليبيا 24

أبدى المستشار في قطاع النفط عبد الجليل معيوف قلقه إزاء قيم الدعم المالي المخصصة للوقود والتي تؤثر على الميزانية العامة، مشيراً إلى أن هذه القيم تبلغ حوالي سبعة مليارات دولار سنويًا، ما يعادل 35 مليار دينار ليبي.

وعبّر معيوف عن رأيه بشأن رفع الدعم عن المحروقات، موضحًا أنه في البداية قد يكون له تأثير إيجابي، لكنه سيؤدي إلى تزايد الأسعار بشكل عام، معبرًا عن مخاوفه من عدم قدرة الدولة على تقديم تعويضات مالية للمواطنين، وأكد أن هذه الخطوة تبدو مستحيلة في ظل الصعوبات المالية التي تواجهها البلاد وعدم قدرتها على دفع الرواتب في الوقت المحدد.

وأوضح معيوف أن هناك مشكلة كبيرة في الغرب الليبي تتعلق بتهريب الوقود منذ عام 2012، ووصف الحكومة منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة بأنها جزء من هذه المشكلة، وأشار إلى أن الحكومة الحالية هي آخر من يتحدث عن رفع الدعم عن المحروقات وليس لديها القدرة الفعلية على حل هذه المشكلة.

وأشار معيوف إلى أن مشكلة دعم المحروقات ليست سوى جزء من المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها ليبيا، مثل الفساد المستشري والرشاوى، التي تتسبب في نهب المال العام بشكل كبير.

وأكد على ضرورة التخلص من الأجسام السياسية التي فشلت في إدارة شؤون الدولة الليبية، مشيرًا إلى أن الحفاظ على الميزانية العامة يتطلب إجراء تغييرات جذرية في هذا السياق.