مصنع ألبان القرضابية بسرت يرفع إنتاجه اليومي إلى 3200 لتر

أخبار ليبيا 24

أعلن رئيس لجنة الإدارة بجهاز استثمار مياه النهر الصناعي بالمنطقة الوسطى شعيب بن شرادة أن مصنع ألبان القرضابية التابع للجهاز حقق نموًا في إنتاج الحليب الطبيعي.

وأوضح بن شرادة في تصريح لوكالة الأنباء الليبية “وال”، أن الإنتاج تجاوز أكثر من 3200 لتر في اليوم، مشيرًا إلى أن المصنع يعتمد على 200 بقرة حلوب.

وأضاف أن إجمالي قطيع الأبقار بالمصنع حاليًا يتجاوز 500 رأس، موضحًا أن إدارة الجهاز عملت على توفير مادة الأعلاف بالمحطة من أجل المحافظة على إنتاجية الحليب الطبيعي.

وأشار إلى افتتاح مركز توزيع حليب القرضابية الطبيعي أمام مقر المحطة التابعة لإدارة الإنتاج الحيواني بالجهاز، فيما يبلغ سعر لتر الحليب للمستهلك دينارين ونصف الدينار.

ولفت إلى أن الحليب يباع كذلك إلى المندوبين المتعاقدين مع المصنع والذين يسوقونه إلى المحال التجارية ليجري بيعه بثلاثة دينارات للمستهلك.