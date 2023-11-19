مصلحة الآثار: البدء في صيانة الطواحين الهوائية داخل الحامية الإيطالية بطبرق 

19 نوفمبر، 2023 9:48 ص
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أخبارليبيا24 

أكدت مصلحة الآثار البدء في صيانة الطواحين الهوائية داخل الحامية الإيطالية استراحة الملك إدريس السنوسي في طبرق.  

وأوضح مكتب الإعلام أن صيانة الطواحين تأتي استكمالاً لخطة مراقبة آثار طبرق لصيانة المواقع الأثرية الواقعة داخل حدود المراقبة. 

وأشار مكتب الإعلام في مصلحة الآثار إلى أن هذه الطواحين الهوائية في منطقة الجغبوب تعتبر من أبرز معالم المنطقة، حيث تأسست عام 1865 بأمر من محمد بن عليّ السنوسي. 

وأضاف مكتب الإعلام أنه كان الغرض من هذه الطواحين طحن الغلال عن طريق حركة الرياح والتي كانت تورد من المناطق المجاورة. 

19 نوفمبر، 2023 9:48 ص
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