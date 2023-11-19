ليبيا تشارك في أعمال الدورة الأولى لمؤتمر قمة إفريقيا الزرقاء

أخبار ليبيا 24

شارك وزير الثروة البحرية في حكومة الوحدة الوطنية، عادل سلطان، في أعمال الدورة الأولى لمؤتمر قمة إفريقيا الزرقاء، الذي أقيم في مدينة طنجة بالمغرب.

ويناقش المؤتمر حماية البيئة البحرية، والاقتصاد الأزرق، وتطوير الخطط الاستراتيجية للتنمية المستدامة.

ويحضر المؤتمر ممثلون عن عشرين دولة، بالإضافة إلى ممثلين عن المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بالاقتصاد الأزرق والتنمية المستدامة، وممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي.

وحسب بيان لحكومة الوحدة، اليوم الأحد، قال سلطان إن ليبيا تدعم برامج الاقتصاد الأزرق، وتطالب جميع الدول وصناع القرار بالعمل جميعاً، للوقوف ضد التحديات التي تواجه هذه الجهود، والتي بذلت لتحقيق تقدم مهم.

وأشار إلى أهمية التعاون بين قارتي أفريقيا وأوروبا في مجال الاقتصاد الأزرق، ومحاربة تلوث البحار والمحيطات .