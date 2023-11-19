قبل موقعة السبت.. إصابة هالاند تثير الجدل حول اللحاق بقمة الدوري الإنجليزي أمام ليفربول

أخبار ليبيا 24 – متابعات

يثير النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، الجدل حول إمكانية لحاقه بمواجهة ليفربول، السبت المقبل، ضمن الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان هالاند عانى من التواء في الكاحل خلال مباراة منتخب بلاده النرويج ضد جزر الفارو، لذا تم استبعاده من المباراة التالية أمام اسكتلندا.

وأثار طبيب منتخب النرويج القلق حول مشاركة هالاند أمام ليفربول، بعد أن صرح، قائلا: “يعاني اللاعب من آلام شديدة تقلل من حركته بعض الشيء”.

وكتب فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو في أوروبا، عبر حسابه على “إكس”: “إصابة إيرلينج هالاند ليست خطيرة وسيكون جاهزًا للمشاركة في مباراة السيتي ضد ليفربول”.

ويعد هالاند أبرز لاعبي مانشستر سيتي منذ الموسم الماضي، بعدما كان عاملا محوريا في تتويج فريقه بالثلاثية التاريخية بفضل أهدافه الغزيرة.

يشار إلى أن المهاجم النرويجي منذ بداية الموسم مع السيتي، شارك في 18 مباراة سجل خلالها 17 هدفا وقدم 4 تمريرات حاسمة.