فرنسا تبدي استعدادها لنقل جرحى غزة للعلاج في مستشفياتها

أخبار ليبيا 24

أبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، استعداده لنقل «الأطفال الجرحى أو المرضى من غزّة الذين يحتاجون لرعاية طارئة لتلقي العلاج في فرنسا».

ماكرون؛ وفي تدوينة له عبر موقع إكس، اشترط القيام بذلك في حال كان ذلك مفيداً وضرورياً، مشيرًا إلى استعداد بلاده لاستقبال ما يصل إلى 50 مريضاً في مستشفياتها، حسب التدوينة.

وفي وقتٍ سابق.. دانتْ فرنسا الضربة التي استهدفت المستشفى الميداني الأردني في غزة ما أدى إلى إصابة سبعة أشخاص،مشيرة إلى أن القانون الدولي الإنساني ينطبق على الجميع، مشددةً على أن القانون الدولي الإنساني “ينص خصوصا على حماية المؤسسات الاستشفائية ويفرض على الدوام وفي كل مكان مبادئ واضحة للتمييز والتناسب والاحتراز”.