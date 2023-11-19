ضبط مصنع للخمور ومواد مخدرة داخل مزرعة خاصة ببلدية جالو

أخبار ليبيا 24

تمكن رجال البحث الجنائي بمديرية أمن الواحات جالو، بتنفيذ مهمة ناجحة استناداً إلى معلومات استخباراتية حول تجارة الخمور داخل مزرعة شخص ليبي الجنسية في المنطقة.

وبعد الحصول على إذن من النيابة العامة، تم دخول المزرعة، حيث تبين وجود مصنع خمور ومواد مخدرة من نوع الحشيش داخل الغرفة وتم القبض على المسؤول عن المصنع وضبط ثلاث زجاجات خمر جاهزة للبيع، بالإضافة إلى براميل تحتوي على خمور، وكمية من المال والصكوك المالية، إلى جانب بندقية صيد وطلقات.

وبعد التحقيقات والاستجواب، اعترف المتهم بما نُسب إليه وتبين أنه مطلوب للنيابة العامة في قضايا أخرى، كما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وإحالته للنيابة العامة.