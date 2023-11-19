“صالح” يتفق مع “باتيلي” على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي في القريب العاجل

19 نوفمبر، 2023 5:21 م
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أخبار ليبيا 24

التقى رئيس مجلس النواب المستشار” عقيلة صالح” بمكتبه في مدينة القبة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا” عبد الله باتيلي “.

وقل الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أن عقيلة ناقش مع باتيلي مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا في مقدمتها إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتشكيل حكومة موحدة تشرف على إجراء الانتخابات.

واتفق الجانبان على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي في القريب العاجل.

19 نوفمبر، 2023 5:21 م
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