رياح نشطة قوية شمالا وفرصة سقوط أمطار خاصةً على الجبل الأخضر 

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الأحد أن تبقى الرياح نشطة إلى قوية هذا اليوم على مناطق الشمال الشرقي قد تصل سرعتها أحياناً إلى ( 60 )كم/س.

وأضاف المركز عبر حسابه على “فيسبوك” أن هناك فرصة سقوط أمطار متفرقة خاصةً على الجبل الأخضر.

وأشار إلى أن الطقس يميل للاستقرار على بقية مناطق ليبيا خاصةً فيما يتعلق بدرجات الحرارة القصوى حيث تتراوح على مناطق الشمال مابين ( 17 – 23 )مْ.

وأفاد أن درجات الحرارة القصوى على مناطق الوسط والجنوب مابين ( 23 – 27)مْ، وتميل درجات الحرارة للانخفاض آخر الليل وفي الصباح الباكر خاصةً على المناطق الجبلية والصحراوية.

وذكر المركز أنه من المتوقع أن يؤثر منخفض جوي مدعوم بتبريد في طبقات الجو العليا بدايةً من مساء يوم الأربعاء على مناطق الشمال الغربي.

ولفت إلى أن هذا المنخفض مصحوب برياح نشطة وانخفاض في الحرارة مع تكاثر السحب وفرصة سقوط أمطار متفرقة تصحبها أحياناً خلايا من السحب الرعدية.