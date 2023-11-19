روسيا تدمير طائرة أوكرانية مسيرة كانت متجهة صوب موسكو

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تمكنت أنظمة الدفاع الجوي الروسية من تدمير طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا صوب موسكو.

رئيس بلدية العاصمة الروسية موسكو، سيرجي سوبيانين، علّق عن الخبر بالقول: «مبدئياً لا توجد أضرار أو إصابات نتيجة سقوط الحطام. خدمات الطوارئ في موقع الحادث» على حد قوله.

وفيما سبق.. تمكنت وزارة الدفاع الروسية من إسقاط 36 طائرة بدون طيار أوكرانية.

وأوضحت الوزارة في بيانٍ أن قواتها «أحبِطت محاولات لنظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية، وأضافت أن أنظمة الدفاع الجوي المُناوبة دمّرت 36 طائرة مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود والجزء الشمالي الغربي من شبه جزيرة القرم» حسب قولها.

وفي وقتٍ سابق… دمّرت أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية طائرات مسيرة هجومية و9 صواريخ نوع كروز أطلقتها روسيا على أوكرانيا.