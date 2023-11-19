حماد يتّهم الدبيبه بتأزيم الوضع في ليبيا

19 نوفمبر، 2023 9:34 ص
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اتهم رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، السبت، حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميدالدبيبة بـ”ثارة توترات أمنية واجتماعية” في غرب البلاد حسب وصفه ، محذرًا من إشعال فتيل أزمة أمنية وسياسيةواجتماعية عن طريق سلطات الأمر الواقع.

كما اتهم حماد حكومة الدبيبة بمحاولة فرض سيطرتها على البلاد بالقوة بدعوى “فرض الأمن ومحاربة الأعداء”،على حد قوله.

وأكد حماد، في بيان، ضرورة اضطلاع مؤسسات الدولة بتأمين الحدود والمنافذ الرسمية، معتبرًا أن تغييب هذهالمؤسسات عن دورها يفتح المجال للمجموعات المسلحة للعبث.

19 نوفمبر، 2023 9:34 ص
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