تتعلق بالتسلل والحكام.. ثورة في قوانين كرة القدم

أخبار ليبيا 24 – متابعات

يستعد المجلس الدولي لكرة القدم “إيفاب” (IFAB)، وهو المسؤول عن تعديلات قانون اللعبة، لاجتماعه السنوي لعام 2024، لمناقشة التغييرات الثورية تمهيدا لتطبيقها في المباريات الرسمية على مستوى العالم بداية من أول يوليو أو بداية موسم 2024-2025.

ومن أبرز المقترحات ما يسمى بـ”قانون فينغر” ويقضي بتعديل المادة 11 في قانون كرة القدم (التسلل)، بحيث يتم السماح للمهاجم بالتقدم بجزء من جسمه على آخر ثاني مدافع أو الكرة عند لعب الكرة من زميله (حيث إن الكرة تغطي التسلل إذا كانت أقرب لخط المرمى من المهاجم).

والمقترح الثوري الآخر هو الطرد المؤقت وهذا التعديل تمت الموافقة عليه بالفعل عام 2017 لكن بمباريات الهواة فقط.

وفلسفة هذا التعديل هي عقوبة فورية للمخالفات التي تستحق البطاقة الصفراء، وهو ما سيؤثر بشكل إيجابي على سلوك اللاعبين وفرقهم ويقلل من المخالفات التي تستوجب الإنذار ومنها اللعب بطريقة يعتبرها الحكم “متهورة”.

بالإضافة إلى ذلك، هناك تعديل لا يصدق يسعى إلى تقليل مشاهد اللاعبين المحيطين بالحكم ومعالجة التوتر المتزايد في الملعب وضغط اللاعبين على الحكم الذي يهدر الوقت كما يهدر هيبة الحكام أيضا.

ويُقترح أن يكون قائد الفريق فقط هو من له الحق في الاقتراب من الحكم، وإذا اقترب أي لاعب آخر منه يعاقب بالإنذار.