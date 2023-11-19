بعيو: نحتاج ثورة نمحو بها هذا العار قبل أن يلعننا التاريخ 

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دعا رئيس المؤسسة الليبية للإعلام التابعة للحكومة الليبية محمد بعيو الليبيين إلى القيام بثورة لمحو العار الذي تشهده البلاد حسب وصفه.

وقال بعيو في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :”نحن الليبيون لا نحتاج سماع إهانات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة للوزراء وللأتباع لنعرف سوء أخلاقه ودناءة طبعه وخشيته الأقوياء وتطاوله على الضعفاء”.

وأضاف رئيس المؤسسة في منشوره :”لكننا نحتاج إلى ثورة نمحو بها هذا العار قبل أن يلعننا التاريخ”.