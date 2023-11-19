بعيو: نحتاج ثورة نمحو بها هذا العار قبل أن يلعننا التاريخ
أخبارليبيا24
دعا رئيس المؤسسة الليبية للإعلام التابعة للحكومة الليبية محمد بعيو الليبيين إلى القيام بثورة لمحو العار الذي تشهده البلاد حسب وصفه.
وقال بعيو في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :”نحن الليبيون لا نحتاج سماع إهانات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة للوزراء وللأتباع لنعرف سوء أخلاقه ودناءة طبعه وخشيته الأقوياء وتطاوله على الضعفاء”.
وأضاف رئيس المؤسسة في منشوره :”لكننا نحتاج إلى ثورة نمحو بها هذا العار قبل أن يلعننا التاريخ”.