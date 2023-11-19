بعيو: نحتاج ثورة نمحو بها هذا العار قبل أن يلعننا التاريخ 

19 نوفمبر، 2023 1:49 م
0 2
محمد بعيو
محمد بعيو

أخبارليبيا24 

دعا رئيس المؤسسة الليبية للإعلام التابعة للحكومة الليبية محمد بعيو الليبيين إلى القيام بثورة لمحو العار الذي تشهده البلاد حسب وصفه. 

وقال بعيو في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :”نحن الليبيون لا نحتاج سماع إهانات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة للوزراء وللأتباع لنعرف سوء أخلاقه ودناءة طبعه وخشيته الأقوياء وتطاوله على الضعفاء”. 

وأضاف رئيس المؤسسة في منشوره :”لكننا نحتاج إلى ثورة نمحو بها هذا العار قبل أن يلعننا التاريخ”. 

19 نوفمبر، 2023 1:49 م
0 2

المزيد من الأخبار

ضبط مصنع للخمور ومواد مخدرة داخل مزرعة خاصة ببلدية جالو

19 نوفمبر، 2023 1:40 م

معيوف: مشكلة دعم المحروقات هي جزء من المشاكل الاقتصادية لليبيا

19 نوفمبر، 2023 1:35 م

ليبيا تشارك في أعمال الدورة الأولى لمؤتمر قمة إفريقيا الزرقاء

19 نوفمبر، 2023 1:34 م

مباحثات ليبية تركية لتبادل الخبرات في قضايا الطفولة وذوي الإعاقة

19 نوفمبر، 2023 1:34 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى