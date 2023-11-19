“المنفي” يكرم الفائز بجائزة الكويت لحفظ القرآن الكريم

أخبار ليبيا 24

كرم رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأحد، الشيخ عبدالرحمن أسامة الشاعري، الحاصل على المركز الأول في فرع حفظ القرآن الكريم للصغار في جائزة الكويت الدولية لحفظ وتلاوة القرآن الكريم وتجويده.

ومنح الشيخ الشاعري مكافأة مالية قيمة، تقديراً لتميزه في الجائزة، حيث أعرب الرئيس عن تمنياته بالتوفيق المستمر للشاعري، مؤكداً أهمية إلهام الشباب لحفظ كتاب الله.

وثمّن الشاعري دعم معلمه الشيخ محمود حامد وجهود الفريق المسؤول عن الرعاية بالقرآن الكريم.