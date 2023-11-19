المنتخب الوطني للشباب يقلب الطاولة على الجزائر في دورة شمال أفريقيا

أخبار ليبيا 24

حقق المنتخب الوطني للشباب فوزا هاما على منتخب الجزائر وقلب عليه الطاولة بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد بتونس ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم تحت 20 سنة.

وأنهى المنتخب الوطني للشباب الشوط الأول من المباراة متأخرًا بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، إلا أن فرسان المتوسط قلبوا الطاولة على الجزائر في الشوط الثاني واستطاع شباب ليبيا تسجيل أربعة أهداف متتالية ليفوز بالمباراة بنتيجة 4-3.

وبهذا الفوز يرفع المنتخب الليبي رصيده إلى أربع نقاط بعدما خاض ثلاث مباريات، حيث خسر مباراته الأولى أمام المغرب بسداسية، وتعادل في الثانية مع شباب مصر بهدف مقابل هدف.

وفي المباراة الثانية التي أقيمت مساء اليوم فاز المنتخب التونسي على نظيره المصري بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.