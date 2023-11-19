المنتخب الوطني لكرة القدم يصل بنغازي ويباشر استعداده

وصل المنتخب الوطني لكرة القدم أمس السبت، إلى مدينة بنغازي بعد أن أنجز مهمته الأولى في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026م، بالفوز على منتخب استواتيني بهدف دون مقابل.

وسيباشر المنتخب الوطني اليوم الأحد تدريباته للمواجهة القادمة مع منتخب الكاميرون على ملعب شهداء بنينا يومالثلاثاء.

يشار إلى أن منتخب الكاميرون شد الرحال نحو بنغازي بكامل نجومه، مع احتمالية غياب حارس مرماه “أندريهأونانا” بعد تعرضه لإصابة عضلية الجمعة الماضية، خلال مباراة منتخب الكاميرون أمام موريشيوس في تصفياتكأس العالم 2026م، في المباراة التي أقيمت في مدينة دوالا الكاميرونية .