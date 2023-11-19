المؤسسة الليبية للإعلام توقف قرار تكليف مدير إذاعة الجبل الأخضر

أصدرت المؤسسة الليبية للاعلام ، الأحد ،بياناً بخصوص إيقاف تنفيذ القرار رقم 66 لسنة 2023 بتكليف السيد(مالك محمد فرج) مديراً لإذاعة الجبل الأخضر وممثلاً للمؤسسة بمنطقة الجبل الأخضر.

وأكدت المؤسسة الليبية للإعلام في بياناها أنها لن تتخلى عن ممارسة اختصاصاتها وصلاحياتها في تنظيم الإعلام الوطني وتطوير أدائه وتوفير متطلباته وتكليف ذوي الاختصاص والكفاءة بمهام القيادة والإدارة، وبالتنسيق كلما اقتضت الحاجة ودعت الضرورة مع مؤسسات الإدارة العامة والسلطات المحلية، حرصاً على الانسجام والتعاون والتكامل.

وأردفت المؤسسة الليبية للإعلام أنها لن تسمح بالزج بالإذاعات المحلية أو أية وسيلة إعلامية تابعة لها في الصراعات الشخصية، أو تنازع المصالح ومراكز القوى، ليبقى إعلامنا الوطني المملوك للشعب الليبي في خدمة الوطن ومصالحه العليا ووحدته واستقراره.

وكان مالك محمد فرج قد طلب إعفاءه من هذه المهمة عبر منشور في حسابه في فيس بوك .