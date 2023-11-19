الكوني يقف على مشاكل الصحة والتعليم في بلدية تهالة بالجنوب الغربي

أخبار ليبيا 24

عقد عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، اجتماعا مع عميد بلدية تهالة ومراقب التعليم بالبلدية الواقعة في جنوب غرب ليبيا، وذلك لمواجهة المشاكل في مجالي الصحة والتعليم.

وعُقِد الاجتماع اليوم الأحد في مكتب الكوني بطرابلس، فيما أشار الحضور إلى ضعف البنية التحتية لقطاع التعليم في البلدية المتمثل في عدم جاهزية المدارس.

وقال الكوني في بيان صادر عن المجلس الرئاسي، إنه من الواجب أن تكون المؤسسات التعليمية نموذجية، مشيرًا إلى معاناة البلدية من نقص المعلمين في عدد من التخصصات، الأمر الذي يعود بالسلب على سير العملية التعليمية.

وتطرق اللقاء لتدني الخدمات الصحية في المنطقة التي تعاني نقصًا في العناصر الطبية والطبية المساعدة، والأدوية، بالإضافة لتهالك المرافق الصحية التي تحتاج للصيانة والتجهيز .

وشدد الكوني على ضرورة العمل من أجل تذليل الصعوبات التي تواجهها البلدية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة حتى تتمكن المؤسسات التعليمية والصحية القيام بمهامها خدمة للمواطنين.