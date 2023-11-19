الكهرباء تنتهي من صيانة خط نقل “العزيزيات – التميمي”

أخبار ليبيا 24

أعلنت الشركة العامة للكهرباء تنفيذ أعمال صيانة على خط نقل الطاقة الهوائي “العزيزيات – التميمي” (جهد 66 ك.ف) بالتنسيق مع الإدارة العامة لشبكات الجهد المتوسط.

وحسب بيان صادر عن الشركة، اليوم الأحد، شملت أعمال الصيانة فك وتركيب عدد من الأبراج الواقعة على مسار الخط.

وفي سبتمبر الماضي، جرى شحن وتشغيل خط نقل الطاقة “البومبة – العزيزيات” (جهد 66 ك. ف)، بعد الانتهاء من أعمال صيانته.

وأوضحت الشركة، في بيان، أن الفرق التابعة لها تمكنت من مد الأسلاك، وتركيب الأذرع الحديدية التي تعرضت للاعوجاج بسبب الأمطار الغزيرة والعاصفة التي شهدتها المنطقة الشرقية.