الكهرباء تنتهي من صيانة خط نقل “العزيزيات – التميمي”

19 نوفمبر، 2023 8:47 م
0 1

أخبار ليبيا 24

أعلنت الشركة العامة للكهرباء تنفيذ أعمال صيانة على خط نقل الطاقة الهوائي “العزيزيات – التميمي” (جهد 66 ك.ف) بالتنسيق مع الإدارة العامة لشبكات الجهد المتوسط.

 وحسب بيان صادر عن الشركة، اليوم الأحد، شملت أعمال الصيانة فك وتركيب عدد من الأبراج الواقعة على مسار الخط.

وفي سبتمبر الماضي، جرى شحن وتشغيل خط نقل الطاقة “البومبة – العزيزيات” (جهد 66 ك. ف)، بعد الانتهاء من أعمال صيانته.

وأوضحت الشركة، في بيان، أن الفرق التابعة لها تمكنت من مد الأسلاك، وتركيب الأذرع الحديدية التي تعرضت للاعوجاج بسبب الأمطار الغزيرة والعاصفة التي شهدتها المنطقة الشرقية.

19 نوفمبر، 2023 8:47 م
0 1

المزيد من الأخبار

الصحة المصرية: نستقبل يوميًا أكثر من 40 جريحًا من قطاع غزة

19 نوفمبر، 2023 8:47 م

فرنسا تبدي استعدادها لنقل جرحى غزة للعلاج في مستشفياتها

19 نوفمبر، 2023 8:44 م

الكوني يقف على مشاكل الصحة والتعليم في بلدية تهالة بالجنوب الغربي

19 نوفمبر، 2023 8:44 م

روسيا تدمير طائرة أوكرانية مسيرة كانت متجهة صوب موسكو

19 نوفمبر، 2023 8:41 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى