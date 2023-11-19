العبش: انتهاء الأعمال الأساسية في صالة الركاب بمطار طرابلس الدولي 

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أكد المدير العام لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات سامي العبش عن انتهاء الأعمال الأساسية في صالة الركاب بمطار طرابلس الدولي.

وأضاف العبش في تصريحات لمنصة حكومتنا أنهم يترقبون وصول المنشأ الحديدي للمطار إلى أحد الموانئ الليبية خلال مدة أقصاها 10 أيام.

وأوضح المدير العام للجهاز أن عمليات تركيب المنشأ المعدني لصالة ركاب المطار ستبدأ فور وصوله إلى طرابلس، ليستقبل المطار بعد افتتاحه أكثر من 6 ملايين مسافر سنويا.

وأفاد أن عمل الجهاز لتنفيذ صالة ركاب مطار طرابلس الدولي بحجم 30 ألف متر مربع، منوها بتمكن الجهاز من إنجاز صالة ركاب مطار بنينا بحجم بلغ 13 ألف متر مربع، وعمله لإنجاز صالة أخرى في مطار مصراتة بحجم 15 ألف متر مربع.