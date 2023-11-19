الصحة المصرية: نستقبل يوميًا أكثر من 40 جريحًا من قطاع غزة

أخبار ليبيا 24

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، حسام عبد الغفار؛ أن متوسط الجرحى، الذين يصلون من قطاع غزة إلى معبر رفح يوميًا يقدر بـ40 إلى 50 حالة.

وأضاف عبد الغفار في إيجاز صحفي؛ أن 39‎%‎ من الحالات التي يتم استقبالها هي من شربحة أطفال تحت سن الـ18، سواء كانوا مصابين جراء القصف الإسرائيلي أو مصابين بالأورام ولم يتلقوا العلاج منذ أكثر من شهر.

كما أشارف عبد الغفار إلى أن نسبة النساء التي جرى استقبالها تبلغ 25‎%‎ من إجمالي المصابين، بحسب وزارة الصحة المصرية.

من جهته كشف المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن حصيلة ضحايا الحرب على غزة، تاجوزت 12 ألف قتيل فلسطيني منذ 7 أكتوبر الأول الماضي.

وأكد المكتب الإعلامي، في أول إحصاء رسمي لعدد ضحايا القصف الإسرائيلي ضد قطاع غزة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أكثر من 1270 مجزرة ضد سكان قطاع غزة.