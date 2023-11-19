الخارجية التركية تدين الهجمات الأخيرة على قطاع غزة

19 نوفمبر، 2023 9:54 ص
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أدانت وزارة الخارجية التركية الهجوم الإسرائيلي على مدرسة الفاخورة التابعة للأمم المتحدة شمالي قطاع غزة،والذي أسفر عن مقتل وجرح العشرات.

وأعربت الوزارة في بيان، الأحد، عن إدانتها بأشد العبارات لهجوم إسرائيل على المدرسة وقتلها “عشرات الأطفال الفلسطينيين الأبرياء”، بهذا القصف.

وأكدت الخارجية أن هذا الهجوم الذي نفذته إسرائيل “دليل آخر على أنها تستهدف بشكل مباشر المدنيين وخاصةالأطفال في غزة بشكل متعمد وبلا رحمة”.

ولفتت إلى أن “عدد النساء والأطفال الذين فقدوا أرواحهم على أيدي إسرائيل في غزة في الأسابيع الخمسة الماضية هو مصدر عار للإنسانية”.

وتابعت “يجب على المجتمع الدولي ألا يغض الطرف أكثر عن دوس إسرائيل على القانون وجميع القيم الانسانيةعبر هذه الجرائم الجسيمة التي ترتكبها”.

19 نوفمبر، 2023 9:54 ص
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