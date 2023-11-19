التومي يتفق مع مؤسسة ألمانية لتعديل برنامج مشروع دعم البلديات 

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اتفق وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، مع ممثلي المؤسسة الألمانية للتعاون الفني GIZ، على تشكيل فريق عمل مشترك لإجراء التعديلات اللازمة على برنامج مشروع دعم البلديات والتخطيط للمرحلة الثالثة.

وأكد التومي على أهمية مناقشة تفاصيل المشاريع بالبرنامج بشكل مبكر مع الإدارات الفنية بالوزارة لتلافي إشكاليات التنفيذ التي قد تؤثر سلباً على سير العمل.

وأشار وزير الحكم المحلي إلى انه لمتابعة تنفيذ مشاريع التعاون الدولي سيتم تكليف طرف ثالث حيادي يتولى هذه المهمة.

واتّفق الطرفان على مقترح المشروع من حيث إعادة صياغة الأهداف، وتحديد نطاق العمل ومتطلبات المشروع.