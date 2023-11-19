التومي يتفق مع مؤسسة ألمانية لتعديل برنامج مشروع دعم البلديات 

19 نوفمبر، 2023 1:57 م
0 0

أخبارليبيا24 

 اتفق وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، مع ممثلي المؤسسة الألمانية للتعاون الفني GIZ، على تشكيل فريق عمل مشترك لإجراء التعديلات اللازمة على برنامج مشروع دعم البلديات والتخطيط للمرحلة الثالثة. 

وأكد التومي على أهمية مناقشة تفاصيل المشاريع بالبرنامج بشكل مبكر مع الإدارات الفنية بالوزارة لتلافي إشكاليات التنفيذ التي قد تؤثر سلباً على سير العمل. 

وأشار وزير الحكم المحلي إلى انه لمتابعة تنفيذ مشاريع التعاون الدولي سيتم تكليف طرف ثالث حيادي يتولى هذه المهمة.  

واتّفق الطرفان على مقترح المشروع من حيث إعادة صياغة الأهداف، وتحديد نطاق العمل ومتطلبات المشروع. 

19 نوفمبر، 2023 1:57 م
0 0

المزيد من الأخبار

محمد بعيو

بعيو: نحتاج ثورة نمحو بها هذا العار قبل أن يلعننا التاريخ 

19 نوفمبر، 2023 1:49 م

ضبط مصنع للخمور ومواد مخدرة داخل مزرعة خاصة ببلدية جالو

19 نوفمبر، 2023 1:40 م

معيوف: مشكلة دعم المحروقات هي جزء من المشاكل الاقتصادية لليبيا

19 نوفمبر، 2023 1:35 م

ليبيا تشارك في أعمال الدورة الأولى لمؤتمر قمة إفريقيا الزرقاء

19 نوفمبر، 2023 1:34 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى