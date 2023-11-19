الإمارات تسعى لاستضافة ألف فلسطينى من أجل العلاج

وجه رئيس الإمارات محمد بن زايد ، السبت، باستضافة ألف فلسطيني من المصابين بمرض السرطان من قطاع غزة، لتلقي العلاج في بلاده.

وقالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية أن الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة، أمر باستضافة ألف فلسطيني منالمصابين بأمراض السرطان من قطاع غزة، من مختلف الفئات العمرية، لتلقي العلاج وجميع أنواع الرعاية الصحية التي يحتاجونها، في مستشفيات الدولة”.

وأضافت: “يأتي ذلك تجسيدا لنهج الإمارات الإنساني الراسخ في الوقوف إلى جانب الأشقاء، وضمن الجهودالمتواصلة التي تقوم بها الدولة على مختلف المستويات في إغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق، وتعزيز الاستجابة للأوضاع الإنسانية المتفاقمة التي يشهدها القطاع”.

وكان رئيس الإمارات قد وجه مؤخرا، باستضافة ألف طفل فلسطيني أيضا، برفقة عائلاتهم من قطاع غزة، لتقديم جميع أنواع الرعاية الطبية والصحية التي يحتاجون إليها في مستشفيات الإمارات، إلى حين تماثلهم للشفاء وعودتهم، وفق وكالة “وام”.

كما وجه ابن زايد، بإقامة مستشفى ميداني متكامل داخل قطاع غزة، ضمن عملية “الفارس الشهم 3“، تلبية للاحتياجات الإنسانية للمتضررين في القطاع.