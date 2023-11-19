الأعلى لأمازيغ ليبيا: استفزازات حكومة الدبيبة لم تعد مقبولة ونخشى أن تقودنا للدخول في حرب أهلية

أخبار ليبيا 24

قال المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا وعدد من الأعيان والقيادات العسكرية في زوارة أن استفزازات حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة لم تعد مقبولة ونخشى أن تقودنا إلى زيادة في الاحتقان والتصادم والدخول في حرب أهلية.

وأوضحت في بيان لها أن التحركات العسكرية المشبوهة لمليشيات جهوية وقبلية استهدفت بتمركزاتها أمن واستقرار زوارة والمدن المجاورة.

وقال البيان: “نرفض ونستنكر بقوة الاستفزازات والانتهاكات المتكررة لفرض الأمر الواقع والهيمنة المناطقية في كل المدن الأمازيغية والتي لم تعد مقبولة ونخشى أن تقودنا إلى حرب أهلية”.

وأوضح البيان أن ما يحاك ضد الأمازيغ في السر والعلن من بعض الأجهزة الأمنية المحسوبة على حكومة الدبيبة سيقود السلم الأهلي الهش في المنطقة الغربية.

ولفت البيان إلى أن الحجج الواهية بداعي التنظيم الإداري مثل مديريات الأمن والمنافذ الحدودية وفرض الأمن ومحاربة التهريب، هي باطل أريد به حق وهيمنة وبسط النفوذ وتغليب منطق القوة.

وتابع البيان: “لنا خياراتنا ومسألة بقاءنا بكرامتنا نعتبرها مسألة وجود أو موت فوق أرضنا، ونعي جيدًا ما يُخطط لنا ونحن على أتم الاستعداد لمواجهته وكل الخيارات مفتوحة أمامنا.