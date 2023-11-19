أخبار ليبيا 24

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأحد، ارتفاع إنتاج النفط الخام إلى مليون و229 ألف برميل يوميا من مليون و220 مليون برميل، في ارتفاع ملحوظ عن المعلن عنه الإثنين الماضي.

وبحسب بيان المؤسسة الوطنية للنفط، بلغ إنتاج المكثفات 55 ألف برميل، وذلك خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ويمثل ارتفاع إنتاج النفط الخام بنحو تسعة آلاف برميل بارقة أمل في إمكانية زيادة الإنتاج، وتجاوز حاجز 1.2 مليون برميل المستقر تقريبًا منذ العام الماضي.

وقبل يومين، أعلنت المؤسسة تصدير أول شحنة من خام إيراون، الذي يجرى إنتاجه من حقل إيراون عبر شركة زلاف لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز، إذ جرى شحن 600 ألف برميل من ميناء الزاوية.

واليوم الأحد، تستعد شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز لإعادة تشغيل مصنع البولي إيثيلين التابع لها، بعد توقف العمل به أكثر من عشر سنوات.