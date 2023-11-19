إحباط محاولة إدخال مخدر الحشيش إلى نالوت عبر الحدود مع تونس

أخبار ليبيا 24

أعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الأحد، إحباط إدخال كمية كبيرة من مخدر الحشيش عبر الحدود مع تونس إلى ليبيا، وذلك عن طريق فرع الجهاز في نالوت بالجبل الغربي.

وأوضح الجهاز في بيان له، أن هذه الكمية جرى ضبطها في مكان يسمى شعبة المرقانطي بالحدود الليبية – التونسية وبإسناد أمني من جهاز دعم الاستقرار فرع نالوت وبتواجد أعضاء من إدارة الشؤون الفنية بجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأكد الجهاز أن الكمية المضبوطة تقدر بحوالي 800 قطعة من مخدر الحشيش ما يعرف شعبيًا باسم القرصة، مشيرًا إلى أن العملية جرى تنفيذها بعد إذن النيابة العامة عقب متابعة القضية إثر ورود معلومات إلى الجهاز بشأنها.