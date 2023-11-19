أمن بنغازي: التحريات تضبط شخصًا سرق أسطوانات غاز الطهي من أحد المستودعات

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كشفت مديرية أمن بنغازي أن قسم التحريات العامة تمكن من ضبط شخص قام بسرقة أسطوانات غاز الطهي من مستودع بمنطقة سيدي حسين.

وأوضحت المديرية أن عملية القبض تمت عقب تداول مقطع فيديو على صفحات التواصل الاجتماعي لشخص يقوم بسرقة أسطوانات الغاز من موزع الغاز بمنطقة سيدي حسين بالقرب من معهد 10 مارس.

وأفادت المديرية أن المتهم قام بوضع أسطوانات الغاز بصندوق مركبته الخلفي نوعها فورد اللون أحمر بدون لوحات معدنية.

وأشارت مديرية الأمن إلى أنه تم استدعاء مالك المستودع وفتح محضر بالواقعة، وأصدر رئيس القسم عقيد أشرف الشلطامي تعليماته بالبحث والتحري عن الشخص المطلوب.

وأضافت المديرية أنه عقب خروج أعضاء التحريات للتحري وجمع المعلومات عن الشخص المطلوب تم رصد المركبة المطلوبة بمنطقة الماجوري.

وأكدت مديرية الأمن أن أعضاء التحريات تمكنوا من ضبط الشخص المطلوب بالقرب من جزيرة الأنابيب (الجعب) بمنطقة الماجوري وتم الانتقال به إلى القسم.

ولفتت إلى أنه وبالاستدلال معه تبين أنه يُدعى م.س.ج من مواليد 1981 واعترف بما نُسب إليه وأُحيل موقوفاً إلى النيابة العامة.