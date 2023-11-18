نقابة أعضاء هيئة التدريس تطالب بالتحقيق مع “الدبيبة” لعدم تنفيذه مطالبهم

أخبار ليبيا 24

أكد نائب النقيب العام لأعضاء هيئة التدريس الجامعي، عثمان مهيدي، استمرار اعتصام أعضاء النقابة ووقف الدراسة الجامعية إلى حين تنفيذ مطالبهم.

وطالب مهيدي جهاز الأمن الداخلي باستدعاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ووزير المالية للتحقيق معهما بشأن عدم تنفيذ مطالب أعضاء هيئة التدريس الجامعي.

وأكد أن أعضاء هيئة التدريس يريدون حقوقهم وفتح الجامعات، ولا يسعون للانقسام، وأن اجتماعهم القادم للنقابة العامة سيكون في مكان غير معروف لأن الأعضاء في طرابلس متخوفون من القبض عليهم في حال إعلانه.

واستنكر مهيدي خطف الأمن الداخلي للنقيب العام، مشيراً إلى أنه من اللائق للأستاذ الجامعي استدعاءه والتحقيق معه لبيان أسباب الاعتصام وليس اختطافه، وذكر أن الأجهزة الأمنية في طبرق تستدعيه يوميا وليس كما يحدث في طرابلس.

وبارك مهيدي في تصريحات صحفية، إطلاق سراح النقبيب العام لأعضاء هيئة التدريس الجامعي عبد الفتاح السايح.

وحمل عثمان مهيدي المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة مسؤولية عدم التدخل للإفراج عنه، خاصة أن السبب المطالبة بحقوق أعضاء هيئة التدريس.

وأضاف في اليومين القادمين سنعقد اجتماعا في طرابلس أو مدينة أخرى مع النقباء للبت في قرار استئناف الدراسة أو ستكون سنة دراسية بيضاء (دون دراسة)، وقد نضطر إلى هذا الأمر.

وتابع نائب النقيب العام أن حكومة الدبيبة تماطل تنفيذ حقوق أعضاء هيئة التدريس الجامعي والتي لا تتوقف على الحقوق المادية فقط بل أيضا مطالبتنا بتحسين البنية التحتية الجامعية.

وأوضح أن عضو هيئة التدريس مُهمش، وبعض الأعضاء لم يحصلوا على رواتبهم منذ 2021، والمُعيد يحصل على 650 دينارا فقط وهي أقل من الرواتب الدنيا، وبعض الأعضاء لم يحصلوا على رواتبهم منذ سنتين.