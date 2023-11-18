ملاك المحافظ الاستثمارية بمدينة المرج وضواحيها يطالبون بصرف العوائد المالية

طالب ملاك المحافظ الاستثمارية بمدينة المرج وضواحيها بصرف العوائد المالية عن فترة السنوات الثمانية الماضية.

وجدد الملاك مطالبتهم، في بيان مصور ، رئيس الحكومة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ومدير صندوق الاستثمار؛بصرف مستحقاتنا بما جاء في قانون رقم “7“ الصادر عن مجلس النواب.

وأكد ملاك المحافظ الاستثمارية أنه لن ولم يرضوا بمقترحات اللجنة المشكلة من قبل رئيس الحكومة الدبيبة، برئاسةالدكتور الكوني عبودة .كما طالب الملاك سرعة التدخل وإلغاء القانون رقم 25 لسنة 2013 الصادر عن المؤتمر الوطني العام والقاضي بنقل تبعية ملاك المحافظ الاستثمارية من أصحاب المعاشات التقاعدية لصندوق التقاعد وأصحاب المعاشات الأساسية لصندوق الضمان الاجتماعي.

وهدد ملاك المحافظ الاستثمارية في بيانهم اللجوء إلى التصعيد، مجددين مطالبتهم برفع دعاوى قضائية بحق كلمن تولى منصب المدير العام لصندوق الإنماء المالك الرئيس للحوافظ الإستثمارية.