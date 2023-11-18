مجزرة جديدة للاحتلال في غزة

18 نوفمبر، 2023 3:24 م
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أسفرت غارات اسرائيلية عن ارتقاء 10 شهداء بعد استهدافها منزلا في خان يونس جنوبي قطاع غز، كما خلف القصف العنيف للمنطقة دمارا هائلا أصاب عدة مباني حول المنزل، وما تزال أعمال البحث والإنقاذ جارية للوصول إلى ناجين محتملين. ومنذ 32 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي "حربا مدمرة" على غزة، قتل فيها 10 آلاف و22 فلسطينيا، منهم 4104 أطفال و2641 سيدة، وأصاب أكثر من 25 ألفا آخرين، كما قتل 160 فلسطينيا واعتقل 2150 في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية رسمية. ( Mustafa Hassona - وكالة الأناضول )

ارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في قطاع غزة، حيث استهدف  مدرسة الفاخورة التابعة لوكالة الأونروا،في مخيم جباليا، السبت ، ما تسبب في وقوع عشرات الشهداء والمصابين.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن الاحتلال استهدف مدرسة الفاخورة التي تؤوي آلاف النازحين بالطائرات، ماأدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى.

وأظهرت مقاطع فيديو وصوراً مُتداولة على شبكات التواصل الاجتماعي، تكدس الجثث بجانب بعضها ملقاة علىالأرض، فضلاً عن أشلاء أخرى متناثرة.

فيما أكد شهود عيان أن عدد الشهداء والجرحى كبير جداً، وأن القصف تم في الوقت الذي كان غالبية قاطنيالمدرسة نياماً.

من جانبها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية المجازر الجماعية المتلاحقة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي،ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والتي كان آخرها المجزرة البشعة في مدرسة الفاخورة المليئة بالنازحين قسراً.

18 نوفمبر، 2023 3:24 م
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