ضبط وإتلاف 208600 قرص من المؤثرات العقلية بمركز جمرك ميناء بنغازي

18 نوفمبر، 2023 12:54 ص
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تمكنت نيابة مكافحة الفساد ببنغازي من القبض على ثلاثة أشخاص متهمين بتهريب (208600) قرص منالمؤثرات العقلية إلى داخل البلاد وفقاً لبيان مكتب النائب العام اليوم الجمعة.

وكانت نيابة مكافحة الفساد تلقت معلومات من مأمور الضبط القضائي بمركز جمرك ميناء بنغازي تثبت واقعةإخفاء كمية من المؤثرات العقلية داخل كمية من السجاد مستوردة من جمهورية الهند.

وباشرت سلطة التحقيق إجراءات التفتيش التي كشفت عن وجود كمية من المؤثرات العقلية مخفية في المستوعب الذي يضم السجاد المستورد.

وأقامت النيابة الدعوى في مواجهة ثلاثة متهمين تم ضبطهم ووجهت بملاحقة متهمين آخرين متورطين في قضيةجلب أقراص المؤثرات العقلية.

18 نوفمبر، 2023 12:54 ص
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