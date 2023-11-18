ضبط خمسة نيجيريين في مصراتة بتهمة الاتجار بالمخدرات

أخبار ليبيا 24

ضبطت، إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، خمسة نيجيريين في مصراتة بتهمة الاتجار بالمخدرات.

وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة، الجمعة، إن عملية الضبط جاءت بعد ورود معلومات تفيد بوجود أشخاص يقومون بالإتجار بالمخدرات داخل سكن للعمالة الوافدة بمنطقة السكت بمدينة مصراتة.

وأضافت، أن دوريات إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، داهمت، بعد أخذ الإذن من نيابة غرب مصراتة، السكن وضبطت خمسة أشخاص من الجنسية النَيْجرية، بحوزتهم كمية من مخدر نوع حشيش وأقراص مخدرة ومخدر نوع نباتات بانقو.

وقالت الداخلية، تمّ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم لجهات الاختصاص.