أخبار ليبيا 24

تمكن عناصر إدارة البحث الجنائي، من ضبط أحد أفراد تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات من مدينتي طرابلس وبنغازي، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة والتدابير الأمنية المطلوبة لضبط المتهم.

وقال رئيس مكتب الاعلام والعلاقات بإدارة البحث الجنائي ملازم أول وليد العرفي إن بداية الواقعة، كانت بورود معلومات لدى إدارة البحث الجنائي، بوجود أحد المطلوبين في وقائع سرقة مركبات، بمنطقة حي العروبة.

وذكر العرفي أن الجاني يمتهن سرقة السيارات، وهوا أحد أفراد تشكيل عصابي تخصص في هذه السرقات، ونفذ جرائمه في طرابلس وبنغازي، وعلى الفور تم عمل محضر تحريات بالواقعة، وتكليف أعضاء التحريات بالبحث والتحري وجمع المعلومات.

وأكد أن المتهم صدر بحقه برقية تعميم من قسم البحث الجنائي بنغازي، وبأعداد كمين محكم له تم ضبطه في منطقة حي العروبة.

وقامت الفرقة الأمنية بنقل المتهم إلى مقر الجهاز، وبالتحقيق معه اعترف أنه يعمل في سرقة السيارات مع ابن خالته، والهارب هو الآخر في مدينة طرابلس، كما أن تشكيلهم ينضم إليهم متهم آخر مودع داخل مؤسسة الإصلاح والتأهيل (الكويفية).

وبحسب الملازم أول وليد العرفي فأن الجاني اعترف أنه يقوم باستلام المركبات من ابن خالته، وهو يعلم أنها مسروقة ويقوم ببيعها في مدن “أجدابيا والبيضاء وبنغازي”.

وتمكن أعضاء التحريات من الحصول على أرقام هواتف من اشتروا السيارات وبسؤالهم أفادوا أنهم اشتروا منه مركبتان من النوع (كيا) من مسروقات طرابلس.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة في القضية وأحيل المحضر إلى إدارة التحقيقات والاستيفاء بالإدارة للاختصاص والتصرف.