رغم قضية اقتحام “الكابيتول”.. محكمة أمريكية تسمح لترامب بخوض انتخابات 2024

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أفادت وكالة أسوشيتد برس بأن محكمة في كولورادو، قضت بتورط الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في التحريض على اقتحام مبنى الكابيتول عام 2021.

وأشارت المحكمة إلى أن ترامب لم يخالف قسم اليمين، وهي لا تمانع بترشحه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.

وقالت الوكالة: “حكمت القاضية يوم الجمعة، بأنه يمكن لدونالد ترامب البقاء في استمارة الاقتراع الرئاسي التمهيدي للولاية، ووجدت القاضية أنه بينما حرض على العنف السياسي خلال الهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021، فإنه لم ينتهك قسم اليمين بفعلته هذه”.

وبحسب الوكالة، فقد خلصت القاضية في حكمها إلى أن “ترامب تصرف بقصد محدد هو التحريض على العنف السياسي وتوجيهه الحشد نحو الكابيتول” لوقف نقل السلطة إلى الرئيس جو بايدن. ولكن القاضية أشارت إلى أن هناك “حججا مقنعة من كلا الجانبين” حول ما إذا كان ينبغي إدراج الرؤساء ضمن قائمة الذين قد يُمنعون من تولي مناصب عامة.

ونوهت الوكالة بأن قرار محكمة كولورادو جاء بعد قرارات قضائية مماثلة في عدة ولايات أخرى أبقت ترامب على استمارة التنافس. في الوقت نفسه، لم يتم استبعاد ترامب حتى الآن من أي اقتراع.

في 6 يناير 2021، هاجم أنصار ترامب مبنى الكابيتول، وأعاقوا عمل الكونغرس لعدة ساعات. وبعد طرد المتظاهرين من المبنى، أكد أعضاء الكونغرس فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية. وفي وقت لاحق، أُلقي القبض على مئات الأشخاص في الولايات المتحدة بتهم تتعلق بمشاركتهم في الاعتداء.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في نوفمبر 2024. ويتنافس ترامب، وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس، ورجل الأعمال فيفيك راماسوامي، والسفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، وحاكم ولاية نيوجيرسي السابق كريس كريستي وآخرون على الترشيح عن الحزب الجمهوري.